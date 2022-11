Thales : Le regain d'appétit pour le risque plombe le secteur de la Défense en Bourse

(BFM Bourse) - Thales, Dassault Aviation à Paris, BAE Systems à Londres et Rheinmetall à Francfort subissent d’importants dégagements. Ces titres sont pénalisés par des rotations d’actifs vers les valeurs plus risquées.

Le secteur de la Défense se retrouve à contre-courant des marchés. Les principaux indices européens évoluent nettement dans le vert cet après-midi, soutenus par des annonces en Chine sur l’allègement de restrictions sanitaires et, plus largement, par une confiance retrouvée après la publication jeudi d’une inflation plus faible que prévu aux Etats-Unis.

Ce vent d’optimisme ne porte toutefois pas les titres de la Défense. A Paris, Thales accuse la plus forte baisse du CAC 40 et du SBF 120, avec un repli de 5,9% vers 15h tandis que Dassault Aviation abandonne 3,2%. Ce mouvement n’épargne pas les autres groupes européens du secteur. A Londres, BAE Systems perd 5% tandis qu’à Francfort, Hensoldt, spécialisé dans l’électronique militaire, et Rheinmetall, qui fournit des blindés à l’armée allemande, abandonnent respectivement 4,6% et 3,5%.

Un profil défensif qui pénalise

"Les valeurs de la Défense pâtissent, avec le regain d’appétit pour le risque, d’un mouvement d’allocation vers les titres plus risqués, alors que ces actions, elles, présentent un profil défensif", explique un analyste.

"Par ailleurs le ministère britannique de la Défense a eu des commentaires prudents sur les perspectives de croissance du budget ce qui peut pénaliser BAE Systems mais aussi l’ensemble du secteur", poursuit cet analyste.

Thales a par ailleurs indiqué à BFM que certaines de ses données avaient été publiées par le groupe russophone d’extorsion et de rançongiciel LockBit 3.0 sur le darkweb, confirmant des informations de franceinfo. "Les experts en sécurité de Thales analysent actuellement ces données", a poursuivi la société. "Thales souligne qu’à cette heure, il n’y a pas d’impact sur ses activités. Par ailleurs, Thales n’a fait l’objet d’aucune demande authentique de rançon" a également précisé le groupe.

L’analyste financier précédemment cité juge néanmoins que cette information pèse moins sur le cours de Bourse du groupe que les prises de bénéfices et les craintes d’une hausse moins forte que prévu du budget de la Défense britannique.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse