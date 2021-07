Sartorius sted bio : Les commandes des labos s'envolent chez Sartorius Stedim, au sommet en Bourse

(BFM Bourse) - Porté par des "prises de commandes toujours soutenues", le fournisseur de l'industrie pharmaceutique s'attend désormais à voir croître ses revenus de 48% cette année, contre 38% précédemment annoncé. Ce deuxième relèvement d'objectifs en quelques mois propulse l'action à un record historique.

La trajectoire de croissance du groupe aubagnais (filiale de l'allemand Sartorius AG dont la division dédiée à la biotechnologie a fusionné avec le fournisseur français de l’industrie biopharmaceutique Stedim en 2007) reste impressionnante. Après avoir profité de la crise sanitaire pour voir bondir ses revenus de 35% en 2020, dopés par l'industrie des vaccins, Sartorius Stedim Biotech (SSB) compte encore accélérer et mise désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires consolidé "proche de 48%" sur l'ensemble de l'exercice en cours, soit 10% de plus que l'objectif annoncé à l'issue du premier trimestre - qui avait déjà été sensiblement relevé lui-même puisque le groupe tablait initialement sur une croissance comprise entre 20 et 26%.

Sartorius Stedim Biotech fournit des solutions et des composants aux industriels du secteur pharmaceutique pour développer leurs médicaments et vaccins. Les technologies du groupe "couvrent notamment les milieux de culture cellulaire, les lignées cellulaires, les bioréacteurs, une large gamme de produits destinés à la séparation, la purification et la concentration de produits intermédiaires et finis, ainsi que des solutions pour leur stockage et leur transport. Sartorius Stedim Biotech propose également des logiciels d’analyse des données pour la modélisation et l’optimisation des processus de développement et de production biopharmaceutiques", précise la société dans son document d'enregistrement universel 2020.

Dans son communiqué publié mardi après la clôture, le groupe ajoute qu'il anticipe désormais "une marge d’Ebitda courant compris entre 36% (contre 34% auparavant)" - et 32% initialement.

Pour les six premiers mois de l’année (clôture au 30 juin) dont les résultats seront présentés le 21 juillet prochain, la société table même sur une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 61% à taux de change constant, assortie d'une marge d’Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) courant entre 36 et 36,5%, "avec 5,5 points de pourcentage liés aux acquisitions et 18 points de pourcentage tirés des activités boostées par la pandémie de coronavirus" est-il précisé.

Une capitalisation proche de 40 milliards d'euros

Le groupe justifie ce nouveau relèvement par des "performances supérieures aux attentes, enregistrées dans l’ensemble des régions, à mettre au crédit de prises de commandes toujours soutenues, de chaînes d’approvisionnement solides et de capacités de production étendues".

En Bourse, le titre a profité de ce rehaussement d'objectifs pour s'établir tout proche de son pic historique mardi en clôture (+5,5%), record allégrement dépassé ce mercredi matin avec un nouveau gain de 2,7% à 436,8 euros, grâce à un net relèvement de recommandation de Société Générale, passé à l'achat avec une cible fixée à 486 euros.

SSB pèse désormais 39,3 milliards d'euros (+46% depuis le 1er janvier), soit plus que sa maison-mère Sartorius AG (30,8 milliards) cotée à Francfort.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse