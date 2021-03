Sartorius sted bio : Dopées par l'industrie des vaccins, les commandes s'envolent pour Sartorius Stedim

(BFM Bourse) - Du fait de l'activité liée à la pandémie, notamment par la demande de fournitures de l'industrie des vaccins, le groupe franco-allemand revoit déjà à la hausse ses objectifs annuels, avec une croissance de l'activité attendue à +38%.

Cette année, l'habituel relèvement d'objectifs de Sartorius Stedim Biotech intervient particulièrement tôt dans la saison ! Au terme des dix premières semaines de l'année, le groupe aubagnais (filiale de l'allemand Sartorius AG) revoit déjà à la hausse ses ambitions pour 2021 - l'an dernier, la première révision était intervenue en avril "seulement". Dans la foulée, l'action s'adjuge 6,51% à 360 euros, soit 33 milliards d'euros de capitalisation.

Citant "le très bon niveau de prises de commandes" au cours des dix premières semaines de l’année 2021 et la perspective du maintien tout au long de l'année d'une demande soutenue, Sartorius Stedim Biotech a d'ores et déjà relevé ses prévisions de croissance pour 2021. Et, étant donné que l'augmentation de l'activité devrait permettre des économies d’échelle significatives, les perspectives de profits ont aussi été revues à la hausse.

Dans un communiqué publié jeudi matin, la direction anticipe maintenant une croissance du chiffre d’affaires consolidé proche de 38% (auparavant, comprise entre 20% et 26%) et une marge d’Ebitda courant d’environ 33% du chiffre d'affaires (contre 32% environ auparavant). La majeure partie du surcroît d’activité attendu est liée à la pandémie de coronavirus, car de nombreux produits de Sartorius Stedim Biotech sont utilisés pour fabriquer des vaccins.

Une incertitude toujours importante

Le montant des investissements projetés n'augmentant pas d'autant, le ratio d’investissement du groupe devrait être plutôt proche de 14% que de 15% visé jusqu'alors. Enfin, la ratio d'endettement courant (sur fonds propres) à la fin de 2021 est attendu à environ 0,6 (contre environ 0,75 auparavant). Ces projections ne tiennent pas compte des éventuelles acquisitions, précise Sartorius Stedim Biotech, et s'entendent à taux de change constant.

En raison de la pandémie, "ces prévisions sont toujours soumises à un degré d’incertitude plus important qu’à l’accoutumée et supposent, en particulier, que les chaînes d’approvisionnement resteront stables et que les lignes de production continueront de fonctionner normalement", indique la firme. En outre, le fournisseur de l'industrie pharmaceutique ne touche pas pour autant à ses objectifs à horizon 2025, qui ont été mis à jour en janvier dernier.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse