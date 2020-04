Sartorius sted bio : L'envolée sans fin de Sartorius Stedim Biotech, qui relève ses objectifs en pleine crise

(BFM Bourse) - L'équipementier de l'industrie biopharmaceutique, dont l'activité est jugée essentielle pour le secteur de la santé puisque ses produits sont nécessaires à la fabrication de médicaments, a connu un bon début d'exercice au point de relever ses objectifs 2020. Le titre se hisse à un nouveau sommet historique mardi, dépassant pour la première fois la barre de 20 milliards d'euros de capitalisation.

L'une des plus grandes capitalisations de la Bourse de Paris demeure méconnue du grand public. À l'heure actuelle 22e entreprise tricolore par sa capitalisation (devançant des groupes comme Crédit Agricole, ArcelotMittal, Michelin ou Thales), la société aubagnaise Sartorius Stedim Biotech, filiale du groupe allemand Sartorius, s'affiche au-delà du seuil de 20 milliards d'euros à la faveur d'un relèvement d'objectifs annuels, nouvelle démonstration du caractère extrêmement protégé de son activité. Le marché salue ce dynamisme et le titre Sartorius s'envole de 10,4% à 128 euros vers 11h30, ce qui constitue un plafond historique.

Le groupe fournit aux fabricants de médicaments biotechnologiques un ensemble d'outils et de matériels qui sont souvent à usage unique et répondant à un cahier des charges réglementaire strict - synonyme de forte récurrence et d'importantes barrières à l'entrée. Au cours des trois premiers mois de 2020, Sartorius Stedim Biotech a vu son chiffre d'affaires bondir de de 22,3% en données constantes (+23,1% en données publiées) pour atteindre 422,1 millions d’euros. Les prises de commandes ont connu une augmentation encore plus marquée, de 39,3% à 534,8 millions d’euros, en raison de commandes d’équipements plus importantes en Chine et d'une tendance des clients à se constituer des réserves dans le contexte de la pandémie.

L’Ebitda courant (une mesure de résultat d'exploitation) a connu une hausse supérieure au chiffre d’affaires, passant de 98,1 millions d’euros à 126,7 millions d’euros en un an. Le taux de marge d'Ebitda a donc crû à 30% (contre 28,6% au 1er trimestre 2019), principalement grâce aux économies d’échelle (alors que les effets de change ont plutôt pesé négativement). Le résultat net courant part du groupe a bondi de 28,4% pour atteindre 80,3 millions d’euros, soit un résultat net par action de 0,87 euro contre 0,68 euro l’année dernière.

"Nous profitons toujours d’une croissance dynamique, et nos sites de production et chaînes d’approvisionnement continuent de fonctionner normalement", a expliqué le PDG Joachim Kreuzburg, "Dans les pays où les gouvernements ont imposé des règles de confinement, nous bénéficions d’une dispense puisque notre activité est essentielle pour le secteur de la santé. Pour autant, tous les processus de Sartorius Stedim Biotech sont évidemment affectés par les mesures de sécurité drastiques mises en place sur tous les sites à l’international : la communication avec nos clients, le relais des équipes de production et le travail de bureau converti en télétravail".

Le groupe anticipe par ailleurs dans les prochaines semaines le feu vert définitif des autorités de la concurrence afin d'achever l’acquisition prévue de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher, annoncée l'an dernier. "Cette acquisition va sensiblement enrichir notre offre de technologies innovantes, ce qui nous permettra de proposer un accompagnement encore plus complet à nos clients du secteur pharmaceutique dans la production de médicaments biotechnologiques et vaccins", a souligné le PDG. "L’intégration ne sera pas de tout repos en raison des multiples restrictions nécessaires tant que dure la pandémie de coronavirus, mais nous y sommes parfaitement préparés".

Perspectives relevées pour l'exercice 2020

Pour autant, le groupe indique que ces prévisions ne sont pas émises de façon aussi fiables que d'habitude, car si la pandémie de coronavirus devrait avoir un impact beaucoup moins important sur son secteur que sur la plupart des autres branches de l'économie, il faut aussi compter sur les diverses restrictions qui ont été mises en place dans une majorité de pays et devraient se poursuivre à court terme. En outre, en dépit de la progression continue des revenus et de la rentabilité, la direction envisage une diminution du dividende - vraisemblablement pour disposer d'une puissance de feu financière supplémentaire pour de nouvelles acquisitions. "Nous devons nous préparer à traverser une assez longue période de risques et d’incertitudes marqués, mais nous croyons aussi que la situation actuelle peut nous réserver des opportunités supplémentaires de consolider encore notre portefeuille par des technologies innovantes", a indiqué Joachim Kreuzburg.

Mais le groupe entend aussi "consentir d’importants efforts pour soutenir les personnes et les institutions qui ont été particulièrement frappées par la crise sanitaire ou qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie". Sartorius Stedim Biotech ajustera en ce sens sa proposition de dividende, en vue d'une assemblée générale qui devrait se tenir par vidéo avant la fin du deuxième trimestre, au lieu du 24 mars.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

