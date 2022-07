Safran : VoltAero va équiper son avion Cassio 330

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que VoltAero a choisi le moteur électrique ENGINeUS™ 100 de Safran pour équiper le prototype d'avion électrique-hybride Cassio 330. Le contrat a été signé ce jour au salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.



Safran Electrical & Power livrera un moteur ENGINeUSTM 100 avant la fin de l'année pour l'essai d'endurance au sol du système de propulsion électrique-hybride. Puis l'entreprise fournira un moteur ENGINeUSTM 100 homologué pour le vol en 2023, afin de permettre à la start-up de tester le prototype Cassio 330 en vol. La certification du moteur électrique est prévue pour la mi-2023.



' Cet événement représente une avancée majeure de plus vers le premier décollage du Cassio 330, en marquant le lancement du programme de certification pour notre gamme d'avions Cassio ', déclare Jean Botti, PDG et directeur technologique de VoltAero.



