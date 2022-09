Safran : Victoria Foy nommée à la tête de l'activité sièges

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran a annoncé mercredi la nomination de Victoria Foy au poste de présidente de sa filiale de sièges passagers et techniques, Safran Seats, et ce à compter du 1er janvier 2023.



L'équipementier britannique précise que cette cadre britannique âgée de 52 ans succédera à Vincent Mascré, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Elle rejoindra le comité exécutif du groupe.



Victoria Foy a exercé plusieurs fonctions de direction dans des sociétés internationales avant de rejoindre la filiale britannique de Safran Nacelles en 2012 en tant que directrice financière.



Elle en était devenue la directrice générale en juin 2016 avant d'être nommée, en 2019, présidente adjointe de Safran Seats GB, dont elle avait pris la présidence en janvier 2020.



