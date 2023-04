Safran : UBS confirme son conseil avant les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 160 E avant l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2023.



' Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 5 134 millions d'euros. Nous pensons qu'une fourchette raisonnable pour les estimations du 1er trimestre est probablement de 5 à 5,15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous estimons que les services après-vente pour le secteur civil ont progressé de 27%, ce qui est supérieur à la prévision de 20 % pour l'exercice ' indique UBS.



Pour l'exercice 2023, Safran prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'au-moins 23 MdsE et un résultat opérationnel courant d'environ 3,0 MdsE.



