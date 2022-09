Safran : Trois nominations chez Safran Landing Systems

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Landing Systems annonce trois nominations à sa direction, à savoir celles de Delphine Berilloux comme directrice des ressources humaines, Solenne Terral comme directrice de la qualité et de la conformité, et Virginie Combes comme directrice de la communication.



Delphine Berilloux était depuis 2020, directrice du développement des talents et des compétences Safran, après avoir occupé le poste de directrice des ressources humaines et de la communication de Safran Transmission Systems.



Solenne Terral a rejoint Safran en tant que directrice qualité groupe en 2019 et assure depuis la même année la présidence de la commission qualité du GIFAS. Virginie Combes a rejoint Safran Landing Systems en septembre 2020 dans ses fonctions actuelles.



