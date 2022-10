Safran : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Safran avec un objectif de cours rehaussé de 8% à 130 euros, dans le sillage d'un léger relèvement de son estimation de BPA 2022 consécutif au point d'activité du groupe au titre de son troisième trimestre.



Le broker voit Safran 'comme un nom attractif pour les investisseurs en recherche de cartes pour jouer la reprise post-Covid avec une exposition limitée à la récession sur les marchés développés, parmi les actions industrielles européennes liquides'.



S'il reconnait une valorisation du titre élevée par rapport à son historique, Stifel considère ceci comme 'justifié par un redressement vigoureux des BPA attendue, bénéficiant d'une base 2021 déprimée, et par de faibles besoins de réinvestissement à venir'.



