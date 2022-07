Safran : Stifel maintient son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa note d'achat sur le titre Safran avec un objectif de cours ajusté de 102 à 125 E (impliquant un TSR de 23 %). L'analyste maintient son estimation d'EPS supérieures au consensus avant les résultats du premier semestre, attendus ce jeudi 28 juillet.



Compte tenu de la surperformance récente du cours de l'action ' notre parti pris est d'être acheteurs en cas de faiblesse des résultats, étant donné notre conviction dans le potentiel de commentaires positifs ', annonce Stifel.



Pour le premier semestre, Stifel prévoit que son indicateur clé de 'Résultat Opérationnel Courant' soit de 980 ME (en hausse de 49% par rapport à l'année précédente, et 2% au-dessus du consensus de 962 ME), et un Free Cashflow de 1 580 millions d'euros.



' Nous prévoyons que la croissance du chiffre d'affaires de son segment clé de la propulsion, Civil Aerospace AM, sera de +45%. '



