Safran : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Safran, avec un objectif de cours inchangé de 145 euros.



L'analyste estime que Safran est l'entreprise dominante sur le marché des moteurs à fuselage étroit marché via CFM International, soit la joint-venture Safran/GE qui capte près de 70% du le marché et reste l'unique fournisseur de moteurs pour la famille B-737.



Bien qu'il modélise une hausse annuelle moyenne de 24% de l'EBIT ajusté entre 2022 et 2025, Stifel reste 4% en-deçà des estimations du consensus, le broker se revendiquant plus prudent que le consensus sur les segments 'Propulsion' et 'Interiors'.



'Selon nous, la valorisation actuelle reflète fidèlement les perspectives de forte croissance de l'EBIT mais fait fi de l'habitude de Safran d'ajouter à son portefeuille de nouvelles activités diluant les marges, ce qui ne nous enthousiasme pas vraiment', indique en substance le broker.





