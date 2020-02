Safran : Résultat net ajusté pdg de 2 665 ME en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 24 640 ME en 2019, en croissance de 3 590 ME et en augmentation de 17,1 % par rapport à 2018.



Safran affiche un résultat opérationnel courant de 3 820 ME, en hausse de 26,4 % par rapport à 2018. Sur une base organique, le résultat opérationnel courant a augmenté de 24,6 %. Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 15,5 % du chiffre d'affaires, contre 14,4 % en 2018.



Le résultat net ajusté (part du Groupe) est de 2 665 ME (résultat par action de base : 6,20 E ; résultat par action dilué : 6,13 E), comparé à un résultat net ajusté (part du Groupe) de 1 981 ME en 2018 (résultat par action de base : 4,60 E ; résultat par action dilué : 4,54 E).



Safran prévoit pour l'exercice 2020 sur la base d'un cours spot moyen estimé de 1,13 $ pour 1 E en 2020, que le chiffre d'affaires ajusté devrait baisser entre 0% et -5% par rapport à 2019 (variation similaire en organique), le résultat opérationnel courant ajusté devrait croître d'environ 5 %, sur la base d'un cours couvert de 1,16 $ pour 1 E et le cash-flow libre devrait être supérieur à celui de 2019.



