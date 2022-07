Safran : Relèvement des perspectives pour 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses semestriels, Safran relève ses perspectives de chiffre d'affaires et de cash-flow libre en données ajustées pour l'année 2022 (à périmètre courant), afin de refléter l'appréciation du dollar et les paiements importants d'acomptes clients.



Le groupe de technologies pour l'aéronautique et la sécurité vise désormais un chiffre d'affaires entre 18,2 et 18,4 milliards d'euros et une génération de cash-flow libre de 2,4 milliards, tout en confirmant l'objectif de marge opérationnelle courante d'environ 13%.



Sur son premier semestre, il affiche un résultat net ajusté (part du groupe) doublé à 536 millions d'euros et une marge opérationnelle courante améliorée de 2,6 points à 12,2% pour un chiffre d'affaires ajusté de 8,56 milliards, en hausse de 24,5% (+17,3% en organique).



