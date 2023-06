Safran : Protocole d'accord avec Terran Orbital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Electronics & Defense et Terran Orbital annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord concernant une production aux États-Unis de la nouvelle génération de systèmes de propulsion électrique pour satellites basé sur le PPSX00.



Les partenaires vont conduire une analyse approfondie pour valider les conditions techniques, industrielles et économiques pour une nouvelle ligne américaine de production des systèmes de propulsion électrique.



Le projet envisage une implantation de cette ligne sur l'un des sites de Terran Orbital à Irvine dans l'état de Californie, qui produit des microsatellites.



Outre la mise à disposition pour Terran Orbital et l'industrie spatiale américaine d'une source d'approvisionnement locale en moteurs spatiaux, cette nouvelle ligne sera équivalente à celle des sites de production de Safran Electronics & Defense en France et permettra de doubler la capacité de production mondiale.



