Safran : Projet de rachat d'activités à Collins Aerospace

(CercleFinance.com) - Safran annonce se porter acquéreur des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace (filiale de Raytheon), 'des produits à fort contenu technologique et critiques pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères'.



Cette activité emploie environ 3.700 personnes sur huit sites en Europe et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation). Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars et un EBITDA de 130 millions en 2024.



L'offre en numéraire du groupe français se fonde sur une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de dollars, représentant un multiple d'environ 10 fois l'EBITDA 2024 après synergies. Safran en attend un effet relutif sur le BPA dès la première année.



