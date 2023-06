Safran : Présente Ecopulse au salon du Bourget

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran, Daher et Airbus présentent au salon du Bourget le démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique distribuée Ecopulse.



EcoPulse, le démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique distribuée développé conjointement par Daher, Safran et Airbus, fait sa première présentation en configuration externe finale. Après avoir passé avec succès les premiers essais au sol, ce démonstrateur effectuera son premier vol avec une propulsion hybride-électrique plus tard dans l'année.



' Ce démonstrateur est l'un des plus grands projets collaboratifs menés en France dans le domaine de la décarbonation de l'aviation ' indique le groupe.



EcoPulse est basé sur une plateforme d'avion TBM de Daher et est équipé de six propulseurs électriques intégrés, ou ' e-propellers ' (fournis par Safran).



