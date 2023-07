Safran : Préféré à MTU par Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa préférence pour Safran, avec un opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 151 euros, par rapport à son pair allemand MTU (opinion 'neutre' et OC de 230 euros) en amont de la publication au titre du deuxième trimestre.



'Nous estimons que la dynamique de croissance est plus favorable chez Safran notamment au niveau de l'après-vente avec une probabilité non négligeable de révision à la hausse de la guidance annuelle (déjà actée chez MTU)', explique l'analyste.



En dépit d'une sous-performance depuis le début de l'année de 4,5%, MTU offre toujours, selon Oddo BHF, une légère prime par rapport à Safran qu'il trouve 'injustifiée comparé à l'écart de croissance des BPA et de génération de FCF'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.