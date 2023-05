Safran : Philippe Errera nommé directeur international

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A compter du 1er juin 2023, Philippe Errera devient directeur Groupe International et Relations Institutionnelles en remplacement d'Alexandre Ziegler qui est nommé directeur de la Division Défense de Safran Electronics & Defense. Philippe Errera est membre du comité Exécutif du Groupe.



La Direction Internationale et des Relations Institutionnelles a également la responsabilité de la direction des programmes Groupe ainsi que les relations avec Boeing, Airbus et COMAC.



Philippe Errera a commencé sa carrière au ministère des affaires étrangères en 1996. Il est Ambassadeur, représentant permanent auprès de l'OTAN de 2011 à 2013, avant de rejoindre le ministère de la défense comme directeur des affaires stratégiques en 2013.



Depuis 2019, il était directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.



Philippe Errera, 53 ans, est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1992) et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (1996).



