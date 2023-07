Safran : Oddo BHF reste à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Safran avec un objectif de cours maintenu à 151 euros, voyant dans l'acquisition de l'activité actionneurs et commandes de vol (ATA 27) de Collins Aerospace, 'un intérêt stratégique clair à moyen terme'.



'Toutefois, la valorisation est, à nos yeux, élevée à 14 fois l'EBITDA 2024 avant synergies de coûts contre 11,6 fois pour Safran actuellement, et demandera des coûts d'intégration de 120-130 millions de dollars', souligne-t-il cependant.



Comme l'acquisition devrait être financée intégralement grâce à la trésorerie disponible, le bureau d'études modélise une légère relution de l'ordre de 0,5% en 2025, la première année pleine de consolidation.



