Safran : Objectif de cours relevé chez Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Au lendemain de ses semestriels, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Safran et relève son objectif de cours de 151 à 171 euros, après le relèvement de ses estimations, l'intégration du SBB et la mise à jour de ses hypothèses de marché.



'Sur cette base, le titre se traiterait sur un PE 2025 de 21 fois pour un TMVA 2022-25 des BPA de 34% et un FCF cumulé sur la même période de 11,9 milliards d'euros, contre respectivement 27% et 1,67 milliard pour MTU', pointe l'analyste.



Oddo BHF continue de préférer Safran dans l'univers des motoristes 'pour son pricing power, la qualité de son portefeuille et l'optionnalité qu'ouvrent les difficultés du PW1100 dans l'après-vente à court terme comme l'évolution des parts de marché à moyen terme'.



