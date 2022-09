Safran : Le titre rejoint la 'Conviction List' de Goldman

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a ajouté mercredi le titre Safran à sa liste de valeurs favorites en Europe ('EU Conviction List'), avec un objectif de cours revu à la hausse de 134 à 150 euros.



L'analyste, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, justifie sa décision par les 'solides' résultats semestriels publiés par l'équipementier aéronautique et par la reprise plus marquée que prévu du marché des avions à fuselage étroit en dehors de Chine.



'Safran n'en est qu'aux prémisses de sa trajectoire ascendante en matière de rentabilité et nous nous attendons à des révisions à la hausse soutenues des prévisions du consensus, qui devraient porter le titre dans les trimestres qui viennent, à mesure que le groupe va dépasser les attentes, aussi bien en termes d'amélioration des marges que de génération de trésorerie', explique Goldman.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.