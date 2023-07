Safran : Le projet NAZDAC reçoit le label PERSEUS

(CercleFinance.com) - Le ministère des armées fait savoir que la marine nationale et la direction générale de l'armement ont attribué le label 'PERSEUS' lundi 3 juillet à 'trois projets à fort potentiel'.



Parmi ces projets figure le projetdit 'NAZDAC', soit un système de navigation en environnement brouillé développé par Safran, destiné à être embarqué sur les embarcations ECUME des commandos Marine.



Le label PERSEUS est la reconnaissance, par l'état-major de la Marine et la DGA, de l'investissement d'un industriel dans un projet innovant suffisamment abouti pour être testé par les marins lors d'entrainements ou d'opérations.



