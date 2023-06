Safran : Jet2 a sélectionné le moteur LEAP-1A

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jet2 a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné le moteur LEAP-1A de CFM International pour 71 Airbus de la famille A320 NEO/A321NEO, dont 35 font d'ores et déjà l'objet d'une commande ferme.



Le contrat comprend des moteurs de rechange ainsi qu'un contrat de services à long terme, avec une livraison prévue à partir de 2028.



' La compagnie Jet2 plc basée au Royaume-Uni est cliente de CFM depuis 2002, et l'annonce d'aujourd'hui vient renforcer le partenariat de longue date unissant les deux sociétés ' indique le groupe.



' Nous partageons avec Jet2 l'ambition d'investir dans des technologies qui permettront de faire du transport aérien un moyen de transport de plus en plus responsable dans les années à venir. ' a déclaré Gaël Meheust, Président-directeur général de CFM International.



