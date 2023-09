Safran : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a maintenu lundi sa recommandation conserver sur Safran, mais avec un nouvel objectif de cours de 165 euros faisant apparaître un potentiel de hausse de 13%.



Dans une note publiée dans la matinée, le bureau d'études américain explique avoir relevé sa cible sur le titre en raison de l'amélioration des performances organiques de l'équipementier aéronautique dans les pièces détachées pour l'aviation commerciale et dans les moteurs LEAP.



Jefferies se dit toutefois prudent en perspective de la publication du chiffre d'affaires de troisième trimestre, prévue fin octobre, qui pourrait pâtir selon lui d'un effet de base défavorable, ce qui le conduit à rester à l'écart de la valeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.