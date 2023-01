Safran : Jefferies relève sa cible, mais reste à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mardi son objectif de cours sur Safran, porté de 112 à 118 euros, tout en conservant sa recommandation 'conserver' sur le titre en raison d'une valorisation jugée peu convaincante et d'un manque de catalyseurs sur le court terme.



Dans une étude consacrée au secteur de l'aéronautique, le broker américain fait remarquer que le groupe français a été le plus affecté par la récente faiblesse de l'activité en Chine.



Il fait valoir que le titre de l'équipementier a systématiquement sous-performé ses pairs à chaque fois que de nouvelles mesures de restriction aux voyages étaient annoncées dans le pays.



Un phénomène qu'il attribue à la forte présence des moteurs Leap en Chine et à la mise au sol des appareils 737 MAX.



