Safran : Jefferies conserve son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies garde sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 130E sur le titre Safran.



Les pourparlers avancés pour l'acquisition de l'activité d'Actionnement de Raytheon Technologies (RTX) n'enchantent pas plus que ça l'analyste.



'Nous signalons la faible marge potentielle et la faible nature du marché secondaire de cette activité comme des éléments négatifs potentiels, car toute fusion et acquisition pour Safran est en concurrence avec un potentiel de rachat d'actions', explique Jefferies.



