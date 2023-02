Safran : Hausse de 55% du résultat net part du groupe ajusté

(CercleFinance.com) - Safran publie un chiffre d'affaires ajustée de 19 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 25% par rapport à 2021 et de +15,8% sur une base organique.



Le compte de résultat ajusté laisse apparaître un résultat opérationnel courant de 2408 ME, en hausse de 33%, et un résultat opérationnel de 1958 ME (+40%).



Le résultat net part du groupe ajusté atteint quant à lui 1178 ME, en hausse de 55%, soit un BPA ajusté dilué de 2,68 euros, en hausse de 55%.



'Porté par la poursuite de la reprise du trafic aérien, Safran a dégagé des résultats très satisfaisants, manoeuvrant avec succès dans un environnement opérationnel difficile marqué par les contraintes capacitaires de la chaîne d'approvisionnement et la pression inflationniste', a réagi Olivier Andriès, Directeur Général de Safran.



Pour l'année fiscale 2022, un dividendede 1,35 E par action sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 25 mai 2023.



Pour l'exercice 2023, Safran prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'au-moins 23 MdsE et un résultat opérationnel courant d'environ 3,0 MdsE.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SAFRAN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok