Safran : Fournira 80 moteurs LEAP-1B à Avolon

(CercleFinance.com) - Safran annonce que CFM International fournira 80 moteurs LEAP-1B au loueur d'avions international Avolon. Cette société vient de commander une flotte de 40 Boeing 737 MAX. Les nouveaux appareils devraient être livrés entre 2027 et 2030.



Avolon est client de CFM depuis le lancement de la société en 2010 et dispose déjà de plus de 400 avions en commande équipés de moteurs CFM dans son portefeuille.



Depuis son entrée en service, le LEAP-1B a réalisé plus de 10,5 millions d'heures de vol et 4 millions de cycles.



' Chaque jour, le LEAP-1B délivre des performances en service au meilleur niveau mondial en termes d'efficacité énergétique et d'utilisation, répondant à l'engagement que nous avons pris auprès de nos clients. ' a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International.



