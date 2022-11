Safran : Fait l'acquisition de la PME Syrlinks

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Electronics & Defense a conclu l'acquisition de Syrlinks, une PME française fondée en 2011 près de Rennes, employant 140 personnes, et spécialisée dans les radiocommunications et les radionavigations, principalement pour le secteur spatial, et le PNT (Position Navigation Temps).



Avec cette acquisition, Safran Electronics & Defense poursuit le renforcement de son positionnement d'équipementier permettant une présence souveraine dans l'espace aux nations du monde.



' Je suis particulièrement heureux du rapprochement de nos deux sociétés qui partagent le même ADN : celui d'équipementiers à forte base technologique, offrant à leurs clients des solutions de souveraineté. Nous poursuivons ainsi notre démarche d'un positionnement toujours plus solide dans l'espace et le PNT Résilient', a déclaré Martin Sion, Président de Safran Electronics & Defense.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.