Safran : Dévoile ExceLAB, nouveau centre d'essais 4.0

(CercleFinance.com) - Safran Landing Systems, spécialiste mondial de la mobilité des avions au sol, dévoile ExceLAB, soit ' un centre d'essais 4.0 parmi les plus avancés au monde '.



Situé à Vélizy-Villacoublay (78), ce centre est présenté comme un incubateur d'innovations au service des projets aéronautiques.



Il permettra notamment de tester des systèmes hydrauliques, électriques et

hybrides assurant diverses fonctions, comme le freinage, l'extension/rétraction des trains, l'orientation des roues, la pression des pneus...



Safran met d'ailleurs en avant les cinq fonctions principales du site, à savoir tester rapidement des prototypes ; prédire, modéliser et simuler les comportements des systèmes ; qualifier les systèmes en vue de leur certification ; développer la maturité du produit et tester ses limites ou encore valider l'intégration et la performance des systèmes grâce à un banc d'essai.





