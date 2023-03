Safran : Contrat de maintenance avec Coldstream Helicopters

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a annoncé hier la signature d'un contrat avec Coldstream Helicopters Ltd, opérateur d'hélicoptères utilitaires lourds opérant dans des environnements difficiles, portant sur le support, par Safran, des moteurs Makila équipant la flotte de Super Puma AS332L.



Ce contrat de support à l'heure de vol (SBH®) formalise un accord de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de services à portant sur des moteurs Makila.



Safran précise que ce contrat SBH rend les coûts d'exploitation des moteurs prévisibles, élimine les pics de trésorerie et offre une certaine flexibilité pour la couverture MRO programmée et non programmée.



