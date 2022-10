Safran : Contrat avec ITA Airways pour des roues et freins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran annonce qu'ITA Airways, la nouvelle compagnie aérienne nationale italienne, a sélectionné les roues et freins carbone de sa filiale Safran Landing Systems pour équiper six Airbus A350 et vingt A320neo.



Il souligne que ces roues et freins carbone, offrant des gains de masse significatifs par rapport à la concurrence, contribueront à minimiser l'empreinte carbone de la flotte d'ITA, en lui permettant de réduire ses émissions de CO2 de l'ordre de 300 tonnes par an.



L'équipementier pour l'aéronautique, l'espace et la sécurité ajoute que ce contrat bénéficiera également de Landing Life, l'offre de support et services 'sur-mesure, réactive, fiable et au juste coût' de Safran Landing Systems.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.