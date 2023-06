Safran : Confirme les discussions avec Raytheon Technologies

(CercleFinance.com) - Safran confirme être en discussion pour l'acquisition potentielle de certaines activités de commandes de vol et d'actionnement (ATA 27) de Raytheon Technologies.



'A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer la possibilité d'aboutissement de ces discussions ni de préciser les termes d'un éventuel accord' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel