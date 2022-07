Safran : Complète son offre grâce à l'intégration d'Orolia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran annonce que l'intégration d'Orolia -société entrée dans son giron le 8 juillet- va lui permettre de compléter son offre sur une technologie de rupture pour la souveraineté des États.



Orolia est en effet spécialisée dans l'horlogerie atomique, les serveurs de temps, les équipements de simulation des signaux GNSS (Global Navigation Satellite Systems) , ainsi que dans les balises de localisation de détresse pour aéronefs et applications militaires.



Safran ambitionne ainsi de devenir un leader mondial dessystèmes de positionnement-navigation-temps (PNT) résilient, 'un domaine clé pour la sécurité des plateformes et infrastructures critiques étatiques et paraétatiques', indique la société.



Couplées aux compétences de Safran dans les technologies inertielles, les technologies d'Orolia permettront au Groupe de proposer une offre complète de système PNT résilient, c'est-à-dire robustes aux perturbations provenant de signaux extérieurs sur les systèmes globaux de navigation par satellites.



