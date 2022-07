Safran : CFM confirme l'achat de 112 moteurs par easyJet

(CercleFinance.com) - CFM annonce qu'easyJet a étendu son accord pour l'achat de moteurs LEAP1A, destinés à équiper les 56 Airbus de la famille A320neo.



La livraison de ces appareils est prévue entre 2026 et 2028 et portera ainsi à 227 le nombre total de commandes d'easyJet pour la famille A320neo.



Avant cette annonce, easyJet disposait d'un carnet de commandes en cours de 113 moteurs LEAP équipant la famille A320neo, dont le nombre a été porté à 169 futures livraisons entre aujourd'hui et décembre 2028.



' Le moteur LEAP continuera à offrir tous les avantages en termes de rendement énergétique, de fiabilité, de durabilité qu'easyJet attend de CFM. ' a déclaré Gaël Méheust, Président et CEO de CFM International.



