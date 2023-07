Safran : BofA renouvelle l'achat, vise 201 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Safran suite à l'annonce, la semaine dernière, du projet d'acquisition des activités d'actionneurs et commandes de vol de Collins.



Dans une note de recherche, l'analyste souligne que l'opération devrait permettre à l'équipementier aéronautique français de se renforcer dans l'actionnement hydraulique et électromécanique.



'Cela devrait lui permettre de se positionner favorablement dans l'optique de l'aviation de nouvelle génération', explique BofA.



En dépit de cette opération, l'intermédiaire dit toujours s'attendre à ce que le groupe lance un programme de rachats d'actions à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, prévue jeudi.



BofA dit tabler sur une enveloppe d'un milliard d'euros consacrée à ces rachats de titres en 2023, avant le déblocage de respectivement deux milliards d'euros pour les exercices 2024 puis 2025.



Son objectif de cours de 201 euros fait apparaître un potentiel haussier de 41,8%.



