Safran : American Airlines séduit par les freins carbone

(CercleFinance.com) - Safran annonce que sa filiale Safran Landing Systems a été choisie par American Airlines - soit 'la compagnie détenant la plus grande flotte au monde' - afin de moderniser sa flotte de Boeing 737NG avec des freins carbone, en remplacement des actuels freins aciers.



Au total, plus de 300 appareils en service sont concernés, indique Safran qui précise que les freins carbone permettent de gagner jusqu'à 320 kg par avion par rapport à la version en acier.



'Cette nouvelle configuration contribuera à ce qu'American Airlines puisse tenir ses engagements en matière de développement durable en lui offrant la possibilité de réduire ses émissions de CO2jusqu'à 77 tonnes par an et par Boeing 737NG', poursuit Safran qui évoque 'une performance opérationnelle et le coût d'exploitation le plus faible du marché' pour ses freins.



Selon Cédric Goubet, président de Safran Landing Systems, 'cette collaboration est une belle opportunité pour Safran Landing Systems d'accroître sa présence sur le marché américain et d'amplifier l'activité croissante de son site de Walton'.



