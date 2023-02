Safran : À nouveau reconnu pour son innovation

(CercleFinance.com) - Safran annonce figurer une nouvelle fois dans le top 100 des groupes les plus innovants du monde d'après le classement des ' Top 100 Global Innovators '.



Publié chaque année par l'agence Clarivate, ce classement s'appuie sur le nombre de brevets publiés par la société, leur qualité, leur portée internationale, et leur influence.



Safran précise que 75 % du total de son investissement auto-financé en recherche & technologie est dédié à la décarbonation de ses produits.



Par ailleurs, en 2021, Safran occupait la première place du classement INPI des déposants de brevets en France avec 1 037 demandes publiées.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel