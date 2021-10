Safran : La reprise du trafic aérien et le Rafale permettent à Safran de relever ses prévisions pour 2021

(BFM Bourse) - L'équipementier et motoriste aéronautique français a enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus au 3e trimestre et rehausse son objectif de flux de trésorerie tout en maintenant ses autres prévisions inchangées.

Safran revient à un pic depuis fin juillet dernier en Bourse, porté par des résultats trimestriels qui "illustrent la confirmation de la reprise du trafic (...), même si elle reste encore inégale en fonction des zones géographiques et toujours inférieure au niveau de 2019" selon son directeur général Olivier Andriès, qui a évoqué "une tendance favorable" lors d'une conférence téléphonique.

La réouverture des frontières et la reprise du trafic aérien au cours de l'été soutenu par les campagnes de vaccination (avec une capacité en termes de "siège au kilomètre offert" à 74,3% mi-octobre 2021) permet à Safran d'enregistrer une progression de 10,4% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre à 3,734 milliards d'euros

Safran a livré 226 moteurs LEAP entre juillet et septembre, contre 172 au 3e trimestre 2020 (soit +31% sur un an) mais ses livraisons de moteurs CFM56 ont elles chuté de 39 à 30 sur la période. Le chiffre d'affaires de l'activité des pièces de rechange pour moteurs civils, très suivi, a augmenté de 43,8% en dollars au troisième trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente, et de 24% par rapport au deuxième trimestre de cette année. Ce rebond ramène à -7,7% la baisse de revenus de cette activité de services (qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires du pôle "Propulsion, représentant lui-même près de 50% des revenus du groupe) sur les neuf premiers mois.

Bonne nouvelle avec les exportations de Rafale

La division "Équipements aéronautiques, Défense et Aerosystems" qui pèse près de l'autre moitié des revenus du groupe, a pour sa part enregistré une croissance organique de 5,6% au 3e trimestre à 1,53 milliard d'euros (contre +17,4% pour le pôle "Propulsion aéronautique et spatiale"), porté par les services et notamment les "activités de trains d'atterrissage, de freins carbone et de nacelles". En première monte, les revenus ont en revanche diminué, principalement en raison de "la baisse des volumes des activités de câblage pour le Boeing 787 et l’A350, des trains d'atterrissage pour le Boeing 787".

Alors que "les dernières tendances confortent un fort 4e trimestre", le directeur général du groupe se dit "très confiant dans l'atteinte de nos perspectives de chiffre d'affaires et de rentabilité en 2021 et encore plus positifs sur celle de cash-flow libre, qui est bien meilleur qu'attendu". Safran relève ainsi son objectif de génération de cash-flow libre qu'il voit maintenant supérieur à 1,5 milliard d'euros grâce aux acomptes supplémentaires au titre des contrats export de Rafale et à une contribution positive du besoin en fonds de roulement, contre "supérieure au niveau de 2020" (soit 1,05 milliard d'euros) précédemment. Il table toujours par ailleurs sur une légère baisse de son chiffre d'affaires "de 2% à 4%" hors effets de changes et de périmètres.

Ces résultats sont bien accueillis par les investisseurs, le titre Safran grimpant de 2,7% à 177,1 euros peu après 11h, à un plus haut depuis le 28 juillet dernier, ce qui ramène par la même occasion sa capitalisation à plus de 50 milliards d'euros.

