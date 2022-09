Renault : Va faire une mise à jour de sa stratégie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group tiendra un Capital Market Day le mardi 8 novembre 2022. A cette occasion, Luca de Meo, CEO de Renault Group et Thierry Piéton, CFO de Renault Group, présenteront une mise à jour de la stratégie du groupe et des objectifs financiers moyen-terme du plan Renaulution.



Rappelons que Renault Group a revu à la hausse ses perspectives financières pour 2022 fin juillet avec une marge opérationnelle désormais attendue supérieure à 5%, et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros.



Le constructeur au losange a essuyé sur le premier semestre 2022 une perte nette part du groupe de 1,36 milliard d'euros (4,98 euros par action), mais avec une marge opérationnelle positive à 4,7% du chiffre d'affaires, en progression de 2,6 points.



