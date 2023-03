Orange : Optimise l'infrastructure numérique d'AB InBev

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Business accompagne AB InBev dans l'ensemble de ses opérations en Europe, en fournissant une connectivité entre 70 sites et son siège en Belgique.



' Une connectivité plus rapide et une bande passante plus large permettent à AB InBev d'investir dans de futurs outils numériques grâce à un réseau robuste ' indique le groupe.



Orange Business transforme les services vocaux existants en solutions basées sur le protocole SIP, permettant aux employés de communiquer et de travailler dans un environnement Microsoft Teams afin d'améliorer leur expérience et de garantir une meilleure collaboration.



' Avec Orange, nous savons que nous disposerons de l'infrastructure et du support optimisé nécessaires pour nous lancer dans de nouvelles innovations numériques, afin d'aider nos clients et nos employés à rester à la pointe de la technologie ' a déclaré Pieter Bruyland, Vice-président Solutions Europe chez AB InBev.



