Legrand : Nouvelle émission d'obligations indexées sur la RSE

(CercleFinance.com) - Legrand indique avoir réalisé une deuxième émission d'obligations liées au développement durable indexées sur ses engagements RSE, pour un montant de 700 millions d'euros, à taux fixe, avec une échéance à six ans et un coupon annuel de 3,5%.



Outre ses objectifs 2030 de trajectoire carbone validés par la SBTi, le groupe étend son dispositif à la proportion de postes de management occupés par des femmes, ainsi qu'à un engagement en termes de trajectoire carbone de ses fournisseurs.



'Le succès de cette émission, fortement souscrite, reflète à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle de développement rentable et responsable de Legrand', commente le fournisseur de matériel électrique.



