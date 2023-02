Legrand : Deutsche Bank dégrade à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Legrand de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours inchangé de 86 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique que le fabricant du matériel électrique se négocie actuellement en Bourse sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebita de 14,5x et d'un PER de 20x, des chiffres en ligne avec ses multiples historiques.



Dans ces conditions, l'analyste dit ne voir qu'un potentiel d'appréciation limité pour l'action aux niveaux actuels.



D'un point de vue opérationnel, Deutsche Bank dit redouter que la demande soit affectée par une correction plus marquée que prévu dans le secteur de la construction résidentielle.



Le professionnel craint par ailleurs que la direction du groupe ne communique des prévisions prudentes au titre de l'exercice 2023, notamment du fait de la récente décision de quitter le marché russe, qui représentait encore 1,5% du chiffre d'affaires l'an dernier.



