Casino guichard : Les créanciers de Casino s'impatientent, le distributeur dévisse encore en Bourse

(BFM Bourse) - Casino est à la dérive en Bourse. Le titre du distributeur chute à un nouveau plancher historique, alors que les principaux créanciers de Casino sont inquiets de son niveau d'endettement. Ils veulent des actes forts pour accélérer la restructuration du groupe, comme le révèle BFM Business.

La chute n'en finit plus pour Casino. À 8,83 euros vers 15h15, en baisse de plus de 6,8% depuis la veille, le titre du distributeur s'échange tout simplement à un niveau jamais atteint auparavant - du moins dans l'histoire boursière "récente" (nous remontons jusqu'à 1999, mais la société stéphanoise était déjà cotée au début du XXe siècle). Depuis janvier, l'action a plongé de 62%

La situation financière du distributeur Casino qui vaut moins d'un milliard d'euros en Bourse, revient une nouvelle fois sur la table. Le groupe, qui qui connaît des difficultés financières depuis plusieurs années, est engagé depuis 2018 dans un plan de cession d'actifs jugés "non stratégiques" de 4,5 milliards d'euros. Son échéance, initialement fixée en mars 2021, a été repoussée "au plus tard fin 2023", l'exécution de ce plan ayant pris du retard du fait de la pandémie. Avec la prochaine vente de sa filiale GreenYellow, le groupe devrait récupérer 600 millions d'euros.

Un lourd endettement à porter

Mais cette cession permettra pas à Casino de rembourser une dette qui ne cesse de grossir. Elle culmine à 7,5 milliards d’euros au premier semestre 2022, comme le souligne BFM Business. Les investisseurs affichent leur scepticisme sur la capacité du groupe stéphanois à respecter ses engagements en matière de désendettement. Dont ses principales banques qui commencent sérieusement à s'impatienter. Crédit Agricole, BNP Paribas et Natixis pressent en coulisses le distributeur d'accélérer sa restructuration, explique BFM Business.

Les cessions de murs et de filiales non-stratégiques ne sont plus suffisantes pour faire taire la grogne "feutrée" des créanciers. Ces derniers appellent désormais à accélérer la cadence avec la vente des filiales en Amérique du Sud. "En janvier 2024 doit être remboursée une dette de 800 millions d’euros et cette fois, les banques ne repousseront pas l’échéance" ajoute BFM Business.

Le montage à fort effet de levier permettant à Jean-Charles Naouri de contrôler Casino par l'intermédiaire d'une cascade de holdings a fini par montrer ses limites Le poids de la dette était tel en 2019 qu'il a conduit au placement sous procédure de sauvegarde de sa maison-mère Rallye. Casino n'était alors pas concerné. "Désormais, l’ensemble de la galaxie est ciblé par les investisseurs alors que le groupe vaut désormais moins d’un milliard d’euros en Bourse. Et les banques françaises, qui ont prêté à tous les étages de l’édifice, sont coincées" révèle BFM Business.

Deux options à l'étude

Plusieurs banques sont à la manœuvre pour présenter des options stratégiques en lien avec Casino. Elles se concentreraient "autour d’un recentrage sur la France avec Monoprix, Franprix et CDiscount". "La méthode forte consisterait à adosser le groupe à l’un de ses concurrents, Carrefour ou Auchan", seul moyen de "récupérer le plus d’argent possible", déclare un dirigeant d’une banque de Casino.

"L’autre option, plus douce, vise à nouer une alliance en France, sans toutefois forcer Jean-Charles Naouri à vendre Casino" poursuit BFM Business. "Le regroupement des activités françaises permet de faire entrer un partenaire pour remonter du cash", explique un proche du PDG à BFM Business, dont ce scénario est "sérieusement étudié par une banque française."

La question de la succession de Jean-Charles Naouri, âgé de 73 ans, n'a jamais été évoquée. Sans héritier en interne, le passage de relais se pose également. Les créanciers souhaitent aussi mettre "ce sujet tabou" à l'ordre du jour afin de donner un coup d'accélérateur à la restructuration de Casino.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse