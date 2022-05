Casino guichard : Le groupe Casino confirme qu'il va vendre sa filiale GreenYellow pour alléger sa dette

(BFM Bourse) - Le distributeur stéphanois Casino confirme avoir initié un processus de cession pour GreenYellow, sa filiale dédiée à la production d’énergie solaire. Le groupe avait fait de la réduction de sa dette une priorité, et cette perspective est appréciée des marchés. Le titre retrouve les faveurs des investisseurs après avoir été renvoyé vers ses plus bas historiques l'hiver dernier.

La pandémie avait ralenti l'exécution du plan de cessions de Casino, ce qui avait affecté les comptes du groupe en 2021. Le nouveau creusement de la dette du distributeur était alors le principal motif d'inquiétudes du marché. L'opération du jour devrait quelque peu tempérer les craintes à l'égard du dossier alors que Casino a confirmé lundi avoir lancé un processus de vente pour GreenYellow, sa filiale dédiée à la production d'énergie solaire, afin de céder la société "d'ici la fin de l'année".

Casino assure n'avoir reçu pour l'heure "aucune offre engageante": "aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet", a indiqué le groupe dans un communiqué. Plusieurs médias dont Les Echos et Le Figaro avaient fait état de cette mise en vente en fin de semaine dernière. "En réponse aux rumeurs de marché dont la presse s'est fait l'écho, Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année", a déclaré le groupe.

Selon Le Figaro, la vente de GreenYellow pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros et Engie et TotalEnergies seraient intéressés. Fondé en 2007, GreenYellow produit de l'électricité solaire et fournit des solutions d'efficacité énergétique.

Un plan de cessions à l’œuvre pour se désendetter

Casino est engagé dans un plan de cessions de 4,5 milliards d'euros d'ici fin 2023. Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, fin avril, il lui restait 1,2 milliard d'euros de ventes à réaliser. Le groupe a publié des résultats financiers décevants pour l'année 2021 avec une dette qui gonflait à nouveau. Ses ventes ont à nouveau reculé au premier trimestre.

Au 31 décembre 2021, les dettes financières brutes non-courantes pesaient 7,46 milliards d'euros, contre 6,7 milliards d'euros fin 2020. Par ailleurs, la dette nette France Retail (hors Cdiscount et GreenYellow) avait gonflé de 3,7 milliards fin 2020 à 4,4 milliards fin 2021. La dette nette globale, incluant celle de ses filiales sud-américaines, ressortait pour sa part à 5,86 milliards d'euros, en hausse de 26,4% sur un an.

Le montage à fort effet de levier permettant à Jean-Charles Naouri de contrôler Casino par l'intermédiaire d'une cascade de holdings a fini par être rattrapé par le poids de sa dette en 2019, conduisant au placement sous procédure de sauvegarde de sa maison-mère Rallye.

Le titre avait inscrit un plus bas historique début mars en réaction à une nouvelle perte nette sur l'exercice écoulé. A 12,63 euros, le titre du distributeur s'échangeait le 7 mars simplement à un niveau jamais atteint auparavant - du moins dans l'histoire boursière "récente" de la société. Ce projet de cession permet ainsi au titre Casino de se relancer avec un gain de 5,43% à 19,04 euros, vers 11h10. L'action de sa maison-mère Rallye rebondit quant à elle de 12% à 4,11 euros.

Sabrina Sadgui avec AFP

