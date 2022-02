Casino guichard : Casino ne parvient toujours pas à se désendetter et s'effondre en Bourse

(BFM Bourse) - La pandémie a ralenti l'exécution du plan de cessions de Casino et affecté l'activité du groupe, notamment à Paris et dans les zones touristiques. Alors que le distributeur a fait de la réduction de sa dette une priorité, celle-ci s'est encore creusée en 2021. Le titre chute à un plancher historique.

La chute n'en finit plus pour Casino. À 16,19 euros vers 9h40, en baisse de plus de 11% depuis la veille, le titre du distributeur s'échange tout simplement à un niveau jamais atteint auparavant - du moins dans l'histoire boursière "récente" (nous remontons jusqu'à 1999, mais la société stéphanoise était déjà cotée au début du XXe siècle), en réaction à la publication d'une nouvelle perte nette sur l'exercice écoulé.

Si ses résultats annuels ressortent globalement en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Bloomberg, à 30,53 milliards d'euros de revenus et 2,527 milliards d'Ebitda contre un consensus à 30,46 et 2,51 milliards, ceux-ci sont tout de même en baisse sur un an (respectivement -0,8% à données comparables pour le chiffre d'affaires, -4,7% sur l'Ebitda). Et le marché sanctionne la nouvelle perte nette -attendue- du groupe, bien que réduite à -530 millions d'euros en 2021 contre 890 millions en 2020, ainsi que le faible avancement de son plan de cessions.

"En France, l’exécution du plan de cession a ralenti du fait de la pandémie" explique le groupe, qui a sécurisé pour 400 millions d'euros de cessions depuis janvier 2021, dont l'essentiel sera encaissé en 2022 précise-t-il. Et Casino "vise désormais l’achèvement de son plan de cession de 4,5 milliards d'euros [initié en 2018], dont 1,3 milliard restant à réaliser, d'ici fin 2023". Ce vaste programme de cessions devait initialement s'achever en mars 2021

"Dans ce contexte, en lien avec les éléments transitoires notamment liés au repositionnement opéré en France vers les formats adaptés aux nouvelles tendances de consommation (premium, proximité et e-commerce)", la dette nette France Retail (hors Cdiscount et GreenYellow) gonfle de 3,7 milliards à fin 2020, à 4,4 milliards à fin 2021. La dette nette globale, incluant celle de ses filiales sud-américaines, ressort pour sa part à 5,86 milliards d'euros, en hausse de 26,4% sur un an.

Alors que le montage à fort effet de levier permettant à Jean-Charles Naouri de contrôler Casino par l'intermédiaire d'une cascade de holdings a fini par être rattrapé par le poids de sa dette en 2019, conduisant au placement sous procédure de sauvegarde de sa maison-mère Rallye, le nouveau creusement de la dette du distributeur inquiète le marché. D'autant que la réduction de celle-ci a été érigée en priorité par le propriétaire des enseignes Monoprix ou Franprix, qui ne versera en ce sens pas de dividende en 2022 - comme lors des deux exercices précédents.

L'accroissement de la dette en France lors de l'exercice écoulé "est principalement liée à des facteurs transitoires" se défend le groupe, qui cite notamment les pertes opérationnelles et besoin en fond de roulement de Leader Price dont les derniers magasins ont été transférés à Aldi en septembre 2021 (-400 millions), et des charges exceptionnelles liées à sa transformation.

"Le ratio dette brute sécurisée sir Ebitda après loyers est de 2,7x, inférieur au plafond autorisé de 3,5x, soit une marge de manœuvre de 178 millions sur l'Ebitda, quand le ratio Ebitda après loyers sur coûts financiers nets s'établit à 2,7x, légèrement au-dessus du seuil de 2,5x, soit une marge de manœuvre de 55 millions sur l’Ebitda" précise le groupe. "Ces marges sont confortables", a tenu à rassurer le directeur financier de Casino David Lubek lors d'une conférence avec des journalistes. "Même en manquant notre objectif d'Ebitda pour les enseignes de distribution françaises l'an passé, cet indicateur n'a diminué que de 20 millions d'euros sur ce périmètre par rapport à 2020", a-t-il poursuivi.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse