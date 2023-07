CAC 40 : Wall Street de retour, Minutes de la Fed et dépôts des offres pour Casino

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

En l'absence de repères en provenance de Wall Street, resté fermé en raison d'un jour férié (Independence Day), le marché parisien a évolué mardi dans des marges étroites, limitant ses initiatives. Dans des volumes en contraction, l'indice phare de la cote tricolore, le CAC 40, se sera contracté symboliquement de 0,23% à 7 370 points.

En attendant les données finales des PMI services de juin ce mercredi, les opérateurs ont pu digérer hier les composantes industrielles publiées lundi. Rappelons que c'est tout particulièrement la composante allemande qui a fait tiquer les marchés, en ressortant sous les premières estimations, à 40.6, au plus bas depuis juin 2020.

"Il semble que le secteur manufacturier (à forte intensité capitalistique) accuse de plus en plus difficilement le coup des augmentations des taux d'intérêt de la BCE, comme en témoignent notamment le premier recul de l'emploi enregistré depuis janvier 2021 et l'un des plus forts replis de l'activité achats depuis le début de l'enquête", a commenté Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

"S'agissant de la demande, c'est en Allemagne (suivie de l'Italie et de la France) que les entreprises ont signalé les plus faibles entrées de nouvelles commandes en fin de deuxième trimestre", a-t-il complété.

Les opérateurs digèrent par ailleurs les derniers chiffres d'inflation, de part et d'autre de l'Atlantique, montrant une accalmie sur la dynamique des prix, principalement dû à l'énergie et à l'alimentation.

"Si le scénario d’une nouvelle hausse de taux de la Fed fin juillet tient toujours la corde (plus de 85% de probabilité), avec un Jerome Powell volontaire lors de ses dernières déclarations, [Thomas Giudici, chez Auris Gestion] considèr[e] néanmoins qu’une nouvelle pause reste toujours probable".

"En zone euro, la baisse des chiffres d’inflation devrait en revanche être insuffisante pour la BCE. En effet, si l’inflation globale sur un an recule de 6.1% à 5.5% sur le mois, les prix dans les services progressent à nouveau et l’inflation "core" s’inscrit ainsi en légère hausse sur le mois (5.4% contre 5.3% en mai)", poursuit le responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion.

Côté valeurs Casino Guichard (+16,22% avant d'être suspendue) a décidé de publier dores et déjà la présentation des offres reçues pour la restructuration de sa dette. Boiron a également demandé à l'opérateur boursier la suspension de la cotation de ses actions. Et la raison de cette requête a été dévoilée peu avant la clôture du marché parisien. La famille Boiron va lancer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions en circulation qu'elle ne détient pas encore, en vue de retirer son laboratoire de la cote. Enfin, Virbac termine en forte baisse de 9%, la société étant pénalisée par l'abaissement de ses perspectives pour 2023 en raison du ralentissement du marché de la santé animale.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0890$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,00$.

A l'agenda ce mercredi, à suivre en priorité les données finales des PMI services pour juin (données synthétiques pour la Zone Euro à 10h00), les commandes à l'industrie américaine à 16h00 et les Minutes de la Fed à 20h00. Il s'agit du rapport chronologique des débats entre membres de la Fed lors du dernier FOMC.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie hebdomadaire de la semaine passée montre le soulagement d'une communauté financière qui assiste concomitamment à un soft landing de l'économie américaine, sans nouvelle mauvaise surprise sur le front de l'inflation. Les prochains niveaux de résistance sont situés à 7 500 puis 7 585 points. Il faudrait pour cela une fédération sectorielle au sein du CAC, que nous n'avons pas. Le scénario alternatif est celui d'une congestion en consolidation élargie, de type diamant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7410.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7162.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7162.00 / 7088.00 / 6885.00

