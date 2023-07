Virbac : La santé animale fait moins recette, Virbac renonce à ses objectifs financiers

(BFM Bourse) - Le laboratoire vétérinaire abaisse ses objectifs financiers pour 2023, pourtant confirmés en avril dernier. Entre temps, la situation du marché de la santé animale s'est encore dégradée. En parallèle, Virbac a été victime d'une cyberattaque.

Virbac y croyait. Malgré un ralentissement de la croissance du marché de la santé animale sur les premiers mois de l'année 2023, le laboratoire maralpin confirmait en avril ses objectifs financiers pour l'intégralité de l'exercice en cours.

Mais dans l'intervalle, la situation du marché dans lequel évolue Virbac s'est dégradée avec, dans de nombreuses régions, des volumes en baisse par rapport à 2022, explique la société dans un communiqué publié lundi soir après-Bourse.

Le laboratoire vétérinaire avance aussi des limitations temporaires de ses capacités de production de vaccins pour les chiens et les chats, qui s'avèrent "plus importantes" qu'attendues par la société sur ce premier semestre. Cette situation pèse sur l'absorption des coûts fixes de Virbac ainsi que sur ses ventes, compte tenu de la faiblesse de ses stocks de vaccins.

De multiples vents contraires

Dans son communiqué, le laboratoire vétérinaire explique également avoir été victime d'une cyberattaque le 19 juin dernier, dont il dit ne pas être encore "en mesure d'évaluer toutes les conséquences". Virbac se dit pleinement mobilisé "pour assurer la continuité d’activité et mettre en œuvre les plans de remédiation dont les déploiements se poursuivent avec efficacité et célérité".

Ces divers éléments ont donc amené Virbac à renoncer à ses prévisions de croissance et de marge d'EBIT (résultat opérationnel courant) ajusté pour 2023, le groupe n'étant pas en mesure de combler son retard d'ici la fin de l'année. Le groupe a ainsi souhaité prendre les devants, en amont de la publication de son chiffre d'affaires semestriel. Elle est prévue le mardi 18 juillet après-Bourse, selon le calendrier indicatif fourni par Virbac.

Un ralentissement qui devrait gêner Vetoquinol

La société s'attend désormais à dégager une croissance du chiffre d’affaires (à taux de change et périmètre constants) dans une fourchette comprise entre 0% et 4%, contre une prévision initiale qui se situait entre 4% et 6%. Pour ce qui est de la marge d'EBIT ajusté, elle sera comprise entre 12% et 13% à taux de change constants quand Virbac tablait encore sur un indicateur compris entre 13% et 14%.

"Si l'on considère une croissance organique moyenne de 2% contre 5% et une marge d'EBIT ajusté de 12,5% contre 13,5%, l'impact sur le BPA (bénéfice par action) devrait être d'environ 9%", indique Stifel dans sa note consacrée à l'avertissement sur résultats lancé par Virbac.

Le laboratoire confirme toutefois ses prévisions à horizon 2030, sur la base d'une "dynamique positive" de son activité dans de nombreuses régions. Mais le marché fait fi de cette confirmation des objectifs à 2030. Il ne retient que la confirmation d'un ralentissement du marché de la santé animale, qui devrait également "gêner" son concurrent Vetoquinol, avance le bureau d'études.

Sans surprise, les investisseurs tiquent sur cet avertissement sur résultats. Le titre, d'abord réservé à la baisse mardi matin, plie actuellement 8,7% à 247,50 euros mardi matin vers 10h30. Il entraîne dans son sillage son rival Vetoquinol qui cède pour sa part 4,3%.

"Étant donné que deux des trois explications du profit warning sont spécifiques à Virbac", Stifel s'attendait en effet à une réaction boursière moins forte sur le titre Vetoquinol que sur l'action Virbac.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse