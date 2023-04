Virbac : Avec l'inflation, le marché de la santé animale est moins porteur et Virbac en fait les frais

(BFM Bourse) - Le laboratoire vétérinaire n'a pas réussi cette fois-ci à déjouer le ralentissement du marché de la santé animale. Virbac a vu ses ventes se contracter sur les trois premiers mois de 2023. Malgré ce retard à l'allumage, il confirme ses objectifs financiers pour l'année en cours.

Le ralentissement du marché de la santé animale rattrape Virbac. Le laboratoire vétérinaire maralpin a en effet vu ses ventes se contracter sur les trois premiers mois de l'année 2023. Au premier trimestre 2023, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en baisse de 1,3% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2022.

Outre la normalisation du marché de la santé animale, la société évoque également "des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix réalisées au début de cette année". L'activité du premier trimestre s'inscrit en "retrait comme imaginé", souligne TP ICAP Midcap dans sa note du jour consacrée à Virbac.

Au niveau des zones où Virbac opère, la bonne dynamique constatée sur les zones Europe du Nord (+4,7% à taux de change constants) et Europe du Sud (+3,2%) a permis de compenser le sensible ralentissement des ventes en France au Royaume-Uni. Au final, l'activité dans la zone Europe limite son repli à -1,4% à taux réels (-0,7% à taux de change constants).

En Asie-Pacifique (-3,3% en données publiées), les ventes soutenues sur les gammes animaux de production sont à l’origine des bonnes progressions de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (respectivement +10,1% et +8,8% à taux de change constants). Elles pondèrent ainsi le retrait de l'activité observé dans les autres pays asiatiques. Aux Etats-Unis, les ventes se contractent de 4,4% à taux de change constants, à comparer avec "un quatrième trimestre (+38,6%) qui comportait des lancements", rappelle le bureau d'analyses.

Le groupe a également souffert du fort repli de ses ventes au Chili. L'activité de sa filiale dans ce pays s'est inscrite en net recul à -38,3% à taux réels (-41,1% à taux de change constants), marquée par la contre-performance du segment de l’aquaculture. Le groupe a été pénalisé par l’absence de vente d’un produit antiparasitaire en distribution depuis juillet 2022, à la suite de la suspension par l’autorité maritime chilienne de l’autorisation de commercialisation de ce produit. Virbac indique également avoir pâti de la forte baisse des ventes sur les gammes antibiotiques et, dans une moindre mesure, celle des vaccins.

Le marché des animaux de compagnie se replie plus rapidement

Hors Chili, la zone Amérique latine enregistre la plus forte croissance du groupe à +21,9% à taux réels (+13,0% à taux de change constants), portée notamment par la forte contribution du Brésil et du Mexique (respectivement +19,4% et +17,8% à taux de change constants).

Du côté des ventes à destination des animaux de compagnie, celles-ci sont en repli de 3,1% (à taux de change constants) sur le trimestre. Elles sont pénalisées par la contre-performance des gammes dermatologie et antiparasitaires qui survient "après un exercice 2022 en croissance organique de 11,9% alors que le quatrième trimestre 2022 comportait des achats par anticipation de hausses de prix", souligne TP ICAP Midcap. Seule la gamme petfood (alimentation), tire son épingle du jeu et progresse de 10% sur le trimestre.

Quant à l’activité des animaux de production, elle enregistre une légère baisse à -1,6% (-1,0% à taux constants), principalement liée à la baisse de l’activité aquaculture (-43,1% à taux de change constants) et dans une moindre mesure à la baisse de l’activité porcs (-4,8% à taux de change constants) compensées en grande partie par le secteur des ruminants qui progresse de +5,3% à taux de change constants.

Des ambitions annuelles reconduites

Petit lot de consolation, cet accroc n'obère pas les ambitions annuelles de Virbac telles que confirmées en janvier dernier.

"Le groupe maintient cependant ses guidances annuelles compte-tenu de l’atterrissage du T1 qui demeure solide en valeur absolue et de données de sell-out rassurantes dans certaines géographies", explique Sarah Thirion, Equity Strategist chez TP ICAP Midcap.

Pour 2023, Virbac a confirmé sa prévision de marge de résultat opérationnel courant retraité entre 13% et 14% à taux de changes constants ainsi qu’une croissance organique dans une fourchette de 4 à 6%. La société maintient également ses prévisions d'investissements en recherche et développement, tels qu’énoncés en fin d'année 2022. Virbac prévoit en outre une position de trésorerie constante à fin 2023 par rapport à fin 2022, hors acquisitions éventuelles et à taux de change constants.

"Le momentum de court-terme est moins soutenu dans un contexte de normalisation du marché sous-jacent, d’inflation et de volonté du groupe d’accélérer ses investissements pour bâtir la croissance et la rentabilité future" souligne Sarah Thirion.

Pour éviter de se laisser distancer par ses concurrents, le laboratoire vétérinaire Virbac est contraint de mettre la main à la poche mais à long terme, l'analyste rappelle que le "groupe évolue sur un marché plutôt défensif en croissance (4-5% en historique) qu’il va adresser avec des installations industrielles renforcées et un pipe de lancements consistant sur la période 2021-2026, lequel consacre les priorités stratégiques du groupe et permettra de bonifier le mix, de surperformer le marché et d’améliorer sa profitabilité pour tendre à un objectif de l’ordre de 20% entre 2025 et 2030".

"La société est insensible à l’évolution des taux et dispose d’une situation financière saine permettant de soutenir le développement organique et externe du laboratoire", ajoute l'analyste qui est à conserver sur Virbac avec un objectif de cours de 294 euros.

Pour Oddo BHF, le repli du chiffre d'affaires annoncé lundi soir après-Bourse lui semble passager. Le bureau d'études ne s’alarme pas pour autant et reste "fondamentalement positif", car dans son univers santé Midcap France, la santé animale confère "un profil défensif".

"Notre perception d'ensemble à peu changé: à court terme (2023), le momentum ne sera pas très porteur puisque le marché vétérinaire subit des effets de base défavorables, tandis qu'au-delà, la croissance et les marges vont s'améliorer", indique Oddo BHF qui dégrade toutefois son avis à neutre après ce point d'activité trimestriel.

A la Bourse de Paris, la prestation trimestrielle de Virbac est sanctionnée. Le titre du laboratoire vétérinaire chute de 4,7% pour afficher la plus forte baisse du SBF 120, mardi matin.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse