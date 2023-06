CAC 40 : Vers une réaction de contestation ?

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Pénalisé par l'automobile, la banque et le luxe, ce dernier secteur étant particulièrement sensible au ralentissement de l'économie chinoise, le CAC 40 a connu une nouvelle séance de baisse (-1,54% mardi), portant sa perte hebdomadaire, à désormais plus de 3%. Le suspense toxique autour du relèvement du plafond de la dette publique américaine aura contribué à la mauvaise ambiance. Nous apprenons toutefois que l'accord de principe trouvé entre J Biden et Mc Carthy a été voté à la Chambre des Représentants, à une majorité confortable, laissant augurer un vote de formalité au Sénat.

Dans l'immédiat, les investisseurs vont se concentrer sur des chiffres sur l'emploi (JOLTS, ADP, inscriptions au chômage et NFP) sur cette seconde partie de la semaine. L'occasion de jauger de la persistance des tensions sur l'emploi privé, pour anticiper mécaniquement l'échauffement des salaires, et ses conséquences sur les deux prochains FOMC cet été.

L'état de santé de l'économie chinoise ravive les craintes d'un ralentissement plus global et relègue au second plan l’accalmie des prix dans plusieurs pays de la zone euro, avant la publication officielle jeudi des chiffres de l'inflation dans la zone. En France, la hausse des prix à la consommation a ralenti à 5,1% sur un an en mai, après 5,9% en avril, selon les données de l'Insee. Mardi, les chiffres italiens montraient également un ralentissement de la hausse des prix à 7,6% sur un an en mai contre 8,2% le mois précédent, tout comme en Espagne, où l'inflation a ralenti en mai à 3,2% sur un an.

Côté valeurs sur l'indice phare, BNP-Paribas a perdu 2,32%, Hermès 2,64%, LVMH 2,64%, Kering 2,91%, Société Générale 3,05%, Michelin 3,17%, et Renault 4,31%. Parmi les rescapés de la journée, on peut citer Capgemini qui termine en tête du CAC 40 à la faveur d'un gain de 6,8%. Le groupe profite de plusieurs bonnes nouvelles, à savoir l'annonce d'un gain de deux contrats en Catalogne et surtout de l'extension de son partenariat stratégique de longue date dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle avec Google Cloud.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé la séance de mercredi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,41% à 32 908 points), ou du Nasdaq Composite (-0,63% à 12 935 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,61% à 4 179 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0680$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 68,30$.

A l'agenda macroéconomique ce jeudi, une batterie de PMI en données finales pour le mois de mai, les indices des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, l'enquête ADP sur l'emploi américain et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30. Le PMI manufacturier (ISM) sera pour sa part dévoilé à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance rapprochée le seuil des 7 310 points, qui a été enfoncé, sur gap ample, dans une forte volatilité, et dans un niveau de volumes en hausse.

La cible baissière intermédiaire que nous identifions, les 7 088 points, a été atteinte. Une réaction de contestation est à prévoir, avec l'appui de dossiers à fort Bêta, sur l'automobile, l'énergie ou la tech. Nous mettons sous surveillance étroite les volumes sur cette réaction, pour en mesurer l'aspect purement technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7088.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7400.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00

